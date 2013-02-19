وزير التربية: لا أعلم شيئاً عن الملفات المبيعة في الحراج

أوضح وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله في حديث لصحيفة "الشرق" السعودية، أنه لا يعلم شيئاً عن قضية ملفات المعلمات والمعلمين الـ 500 التي بيعت مع خزنة خاصة تابعة لوزارة التربية والتعليم في أحد الحراجات، وذلك بعد انتشار مقطع "يوتيوب" خلال اليومين الماضيين حول الموضوع.



وأضاف: "أنا لا أشاهد اليوتيوب ولا نستطيع أن نحكم على الخطأ إن كان قد وقع، فاتركوا السلبيات، ودعونا نرى الإيجابيات"



جاء ذلك بعد تدشينه أعمال المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم في مركز المعارض الدولي بالرياض، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.