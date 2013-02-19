"المباحث" تقبض على مواطن انتحل شخصية ضابط جوازات بجدة

ألقت المباحث الإدارية بجدة القبض على سعودي يبلغ من العمر 60 عاماً، انتحل شخصية عقيد بجوازات الرياض وطلب من الشخص الذي أبلغ عنه مبلغ 2000 ريال مساعدة لإحدى الأسر، بمعاونة وافد يمني عمره 32 عاماً مجهول الهوية.



وعلمت "العربية.نت" أن الأخير مسجون بجدة في قضية انتحال شخصية وقد تسلمت شرطة جدة القضية برمتها.