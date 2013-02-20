القبض على سعودي جمع 38 مليون ريال بالاحتيال

ألقت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية، فجر الثلاثاء، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، مطلوب في قضايا نصب واحتيال على عدد من المواطنين.



وأوضح الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية، المقدم زياد الرقيطي، أن المطلوب قام بإيهام مجموعة من المواطنين بتوظيف أموالهم وتشغيلها في مشاريع تجارية من خلال عقود وهمية، وتجاوزت المبالغ المالية المبدئية نحو 38 مليون ريال، متمثلة في 100 بلاغ قدمها عدد من المتضررين ضده.



وبالرغم من محاولات المطلوب الاختفاء عن الانظار بعد الحصول على المبالغ المالية خلال الفترة الماضية، إلا أن فرق البحث والتحري تمكّنت من تحديد موقعه والقبض عليه في الخبر، بمتابعة من مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني، وتم تسليمه لمركز الشرطة تمهيداً لإحالته والدعاوى المقدمة ضده لهيئة التحقيق والادعاء العام.



وحذر الناطق باسم شرطة الشرقية كافة المواطنين والمقيمين من خطورة الانسياق خلف دعوات الاستثمار المشبوهة والوهمية، معتبراً القنوات الرسمية المتخصصة أحد الحلول المثلى للتأكد من العمليات التي يقومون بها.