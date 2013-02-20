تدريب المبتعثين قبل توظيفهم

وذلك مع ضمان التوظيف بعد التدريب، فقد صرح سفير المملكة في الولايات المتحدة عادل الجبير، وفقا لما نشرته صحيفة الرياض في عددها رقم 16309 الصادر بتاريخ 7 ربيع الآخر 1434 الموافق 17 فبراير 2913، بأنّ اتفاقيات قد أبرمت مع شركات الطيران والتقنية الكبرى في الولايات المتحدة، لتدريب المبتعثين السعوديين بعد تخرجهم لمدة تقارب العامين، مؤكدا على أنّ معظم الاتفاقات تؤكد على توظيف المبتعثين في فروع هذه الشركات في المملكة، وبيّن سفير المملكة أنّ التدريب يعطي المبتعثين خبرة مهمة من قلب السوق الأميركية، مشيرا إلى ضرورة وجود فترة التدريب أثناء الدراسة، وقد سبق للملحقية الثقافية في طوكيو أن عقدت اجتماعا مع الطلبة السعوديين وبعض الشركات اليابانية، وقد أسفر هذا الاجتماع عن توظيف جميع الطلبة الذين تخرجوا وعددهم 100، علما بأنه سبق أن تلقوا تدريبا في شركات يابانية، وجميل جدا أن تقوم سفاراتنا بتقديم هذه الخدمة لطلابنا، أما التدريب أثناء الدراسة، والذي أكدّ السفير ضرورته، فقد سبق أن كتبت عنه غير مرة، وكانت آخر مرة بعنوان "التدريب والتدريب ثمّ التدريب"، وقد نشر في صحيفة الرياض العدد رقم 16193 الصادر بتاريخ 8 ذي الحجة 1433 الموافق 24 اكتوبر 2012 وقد قلت فيه: "إنّ التدريب جزء أساسي في منهج الجامعات في الدول المتقدمة، والطالب سواء في كلية نظرية يدرس الآداب، أو في كلية علمية، لابدّ أن يعمل فترة معينة في شركة أو مصنع له علاقة بدراسته"، ولأنّ معظم الجامعيين في بلادنا عاطلون لأنهم لم يتلقوا أيّ تدريب، ولأننا أوقفنا برنامج "حافز" فلماذا لا ننظم لهم دورات تدريبية داخل المملكة أو خارجها إذا اقتضى الأمر، وهذا قد يكلف مبلغا أقلّ من المبلغ الذي كلفه حافز، فهل نفعل؟





*نقلاً عن "الرياض"