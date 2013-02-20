خطبة شجاعة

أشبع موضوع التدخين نقاشاً، وتعليقاً، ونقداً، واتهاماً، ورفعت قضايا محلية، وعالمية، على الزارعين، والمصنعين، والمنتجين، والمسوقين، والبائعين، والمستوردين، ووضعت الرسوم الباهظة الجمركية، ووضعت الإعلانات التحذيرية، وتم تنظيم حملات إعلانية مكلفة ومكثفة وموجهة، وعامة، بكل وسائل الإعلان للحد منه، لكن بدون جدوى، وبدون فائدة، وبدون تراجع أو تخفيف من مبيعات الدخان، وبدون أن يصدر له نظام لمكافحته بالمملكة، على الرغم أنه عرض على الشورى منذ عشرين عاماً.

الجديد اليوم، في قضايا الدخان، اتهام مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، شركات التبغ برشوة الأطباء بملايين الريالات ليكفُّوا عن كشف حقيقة التدخين وأخطاره على المجتمع، مطالباً الأطباء بقول الحق وعدم الانصياع للإغراءات، وذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع الإمام تركي بن عبدالله وسطَ الرياض، مؤخراً.

اتهام فضيلة المفتي لشركات التبغ بالرشوة، والأطباء بقبولها، يعني أن عنده أدلة عليها، لأن كلام المفتي ليس مثل كلام عامة الناس، فهو شخص مسؤول، ويتحدث من فوق منبر مسؤول، واتهامه لشركات التبغ بالرشوة، يعني أن هذه الشركات التي يقف خلفها، منتجون، ومستوردون، وموزعون، يتعاملون بالخفاء ويرشون الأطباء؟ لكتمان الحق، ويحق لهيئة الادعاء العام، أن تتحرك فوراً وترفع قضايا خلل أخلاقي ضد هذه الشركات، التي تستخدم هذا الأسلوب الإجرامي، لتأخذ مجراها أمام المحاكم الإدارية بما يكفله نظام الترافع بالمملكة.

ويحق لهيئة الرقابة والتحقيق، أن تفتش عن الأطباء المرتشين، وتحصرهم، وتوقفهم عن عملهم، وتطلب محاكمتهم، لأن استلام رشوة، من شركات التبغ للسكوت على باطل يعتبر جريمة أخلاقية، خصوصاً أنها تتنافى مع القَسَم الذي أقسم عليه الطبيب عند مزاولة المهنة، وتخالف أنظمة وزارة الصحة التي تتحمل مسؤولية العناية بصحة المواطن.

رسالة المفتى جريئة، ومباشرة، وتحمل الكثير من المعاني التحذيرية، ويحق لهيئة مكافحة الفساد، نزاهة، أن تتحرك بموجبها فوراً، وتتحرى، عن هذه الثغرة الخطيرة، التي يقوم فيها، التاجر باستخدام أساليب ملتوية، غير شرعية، وغير قانونية، لشراء ذمم الأطباء، واختراق أنظمة وزارة الصحة، والتسلط عليها، بما يتسبب في إهلاك الناس وأمراضهم، وقتلهم، لاسمح الله.

*نقلاً عن "المدينة"