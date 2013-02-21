إنشاء مسجد لمركز الأطفال المعاقين في حائل

وقع رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، عقد إنشاء مسجد في مركز الجمعية بحائل، بحضور الدكتور ناصر الرشيد، الذي سيقام على نفقة ولي العهد، على مساحة 700 متر مربع، ويتسع إلى 600 مصلٍّ، ويضم مصلى خاصا للنساء وفقاً لـ صحيفة "الشرق".



وذكر الأمير سلطان، أن التصميمات المعمارية للمسجد مستوحاة من النمط العمراني، داعيا الشركة المنفذة للمشروع إلى بذل أقصى جهد للاحتفال بافتتاح المسجد قريبا.



ومن جهة أخرى وجّه الأمير سلطان، شكره للدكتور ناصر الرشيد، على مبادرته بالتبرع بتكاليف تطوير الساحة الداخلية في مركز الأطفال المعاقين، وتحويلها إلى قاعة مناسبات ومناشط مختلفة مع ما يلزمها من تجهيزات.

