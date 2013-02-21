ضوابط لخدمات المساج في السعودية

أقرت اللجنة الحكومية المشكّلة لدراسة خدمة المساج التي تقدم في الفنادق وصالونات الحلاقة والأندية الرياضية الخاصة وأماكن ممارسة العلاج الطبيعي، وما تحتاجه من ضوابط وتنظيمات حسب ما أوردت صحيفة "عكاظ".



وتضمنت التوصيات الجديدة، إسناد موضوع خدمة المساج للرئاسة العامة لرعاية الشباب، فيما يقتصر دور مراكز العلاج الطبيعي سواء المستقلة منها أو التابعة للمستشفيات على إكمال العلاج والتأهيل المقرر من قبل الطبيب المعالج.



من جهتها أكدت وزارة الصحة على جميع مراكز العلاج الطبيعي المستقلة منها أو الموجودة ضمن المؤسسات الصحية الخاصة بأن دورها متمم للعلاج والتأهيل المقرر من قبل الطبيب المعالج، أما المساج فهو من اختصاص الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

