اتجاه لإلزام المواطنين السعوديين بعنوان بريدي "موثق"

سيتم قريباً جداً إلزام كل مواطن سعودي "بعنوان بريدي موثق"، وذلك من خلال قرار يتوقع أن يقره مجلس الوزراء السعودي، بحسب تصريح لرئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بن صالح بنتن.

وأضاف "بنتن" خلال تدشين المؤسسة اتفاقية الحوالات المالية مع بنك الإنماء، في مقر المؤسسة في الرياض: "البريد لديه مجموعة كبيرة من الشبكات التي سنسخرها لخدمة المواطنين والمقيمين في المملكة، لنقل أموالهم لذويهم في مختلف مناطق العالم".

وأكد بنتن أن البريد ليس فقط لنقل الرسائل والمظاريف كما يعتقد البعض، البريد هو بنية تحتية أساسية لكل الدول، يستخدم في التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية أيضا. وذلك بحسب تقرير لصحيفة "عكاظ".

وأوضح بنتن أن البريد يملك شبكة نقل لوجستي داخل المملكة تصل إلى أكثر من 5000 نقطة في أقل من 24 ساعة، وأكثر من 450 فرعاً في مختلف مناطق المملكة، مقدماً الوعد بأن تكون خدمات البريد على أعلى المستويات.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن الفارس إن اتفاق التعاون الذي تم توقيعه بين مصرف الإنماء ومؤسسة البريد سوف يسهم في رفع مستوى وكفاءة خدمات التحويل في المملكة.

واستثمر مصرف الإنماء في بناء أنظمة آلية متكاملة لهذا الغرض، كما تم إعداد خطة شاملة للتدريب بالتنسيق بين مصرف الإنماء، ومؤسسة البريد السعودي، إضافة إلى تجهيز وإعداد مجموعة مميزة من فروع التحويلات المالية التي سيتم إطلاقها قريباً.