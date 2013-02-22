ملتقى "نتحد.. لنحقق التنمية" في مكة لتعزيز "الصحة"

تستضيف منطقة مكة المكرمة بعد قرابة شهر ملتقى تفعيل أدوار القطاعات من أجل تعزيز الصحة، تحت شعار "نتحد.. لنحقق التنمية".

ويأتي الملتقى وسط إشكاليات طبية عديدة، وسيكون من ضمن ضيوفه الرئيسيين وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، ومحافظ الطائف (المدينة الصحية) فهد بن معمر، ومدير عام مكتب منظمة الصحة العالمية لشرق البحر المتوسط، وبمشاركة 25 أمير منطقة ومحافظاً ورئيس مركز و125 ممثلاً لوزارات التربية والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والشؤون الاجتماعية، والمديرية العامة للدفاع المدني، وإدارة المرور وغيرها من الدوائر الحكومية ذات العلاقة، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة "عكاظ".

ويهدف الملتقى لتحقيق دور فاعل للقطاعات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة الأوضاع البيئية والصحية الاجتماعية والأمنية من خلال المشاركة المجتمعية، ويناقش على مدى يومين أدوار القطاعات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال في تعزيز الصحة، والتخطيط الاستراتيجي لبرامج ومشاريع المشاركة المجتمعية التنموية، واستراتيجية برنامج المدن الصحية من منظور منظمة الصحة العالمية، إضافة لست ورش عن دور المسؤولية المجتمعية في تعزيز المشاركة المجتمعية، وأثر الصحافة والتقنية والإعلام في تفعيل المشاركة المجتمعية.

يذكر أن تطبيق برنامج المدن الصحية في المملكة بدأ عام 1998م بالبكيرية والمندق، وبحلول 2012 وصل عدد المدن الصحية إلى 25 مدينة صحية شملت جميع المناطق الإدارية بالمملكة، ومن أهم إنجازاتها إنشاء سوق صحي بالبكيرية، وشبكة صرف صحي ومحطات تنقية للمياه، ومضامير للمشي، وحل مشكلة وادي العرج بالطائف الذي كان يشكل مشكلة بيئية اجتماعية طوال 15 عاماً، فيما ترتكز استراتيجية برنامج المدن الصحية في أنشطتها وفعالياتها على المشاركة المجتمعية.

ويدير جلسات الملتقى شخصيات قيادية في الصحة منهم الدكتور عبدالرحمن السويلم، ونائب وزير الصحة الدكتور محمد خشيم، وأمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج، رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور يعقوب المزروع.

