القبض على "عصابة اليوتيوب" بعد أسبوع من عملية السرقة

نجحت شرطة منطقة تبوك في إلقاء القبض على متهمَيْن نفَّذا عدة سرقات، كان آخرها سرقة محتويات قدرت قيمتها بمائة ألف ريال من أحد محلات بيع الإلكترونيات في تبوك،بعد أسبوع واحد من تنفيذ آخر عملية سرقة.



وعُرف المتورطون بـ "عصابة اليوتيوب"، وذلك بعد تسرب مقطع تسجيلي مصور لإحدى عمليات السرقة على مواقع التواصل الاجتماعي.



فيما أكد مدير شرطة منطقة تبوك اللواء معتوق بن سعيد الزهراني، أن تسريب وانتشار المقطع وتداوله بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ساهم وبشكل رئيس في هروب أحد المتهمين وتأخير القبض عليه بعد أن أخذ احتياطه وتخفَّى عن الأنظار، مشيراً إلى أنه تم القبض على الآخر خلال فترة وجيزة من تنفيذ السرقة.

وكشفت مصادر لـ "الشرق" أن عملية القبض على الشخص الهارب تمت خلال كمين أعد له من قبل دوريات البحث الجنائي، حيث بادر الجاني بإطلاق النار على الجهات الأمنية التي ردت عليه بالمثل، دون أن يصاب أحد جراء تبادل إطلاق النار.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة تبوك الرائد خالد الغبان أن رجال الأمن تمكنوا من التعرف على المسروقات واستعادتها، وذلك بمتابعة مستمرة وتوجيه من قبل مدير شرطة المنطقة.

وبين الرائد الغبان أن التحقيقات الأولية مع الجانيين أسفرت عن اعترافهما بارتكاب عملية السرقة وبسرقات أخرى في عمليات مشابهة.