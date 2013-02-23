المترو يوفر 3.5 مليار ريال سنوياً على سكان الرياض

قدّرت دراسة أعدها معيد في كلية الهندسة المدنية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن سكان العاصمة الرياض سيوفرون 3.5 مليار ريال سنوياً جراء استخدامهم للمترو في حال تشغيله بديلاً عن سياراتهم الخاصة.

وبين إبراهيم بن يوسف الصقهان في دراسته أنه بالنظر لأسعار الوقود الحالية في المملكة، وبحساب معدل السير بالسيارة لدينا الذي يبلغ تقريباً 80 كيلومتراً يومياً، فإن الفرد يستطيع أن يوفر من استخدام البنزين نحو 3500 ريال سنوياً.

ولفت إلى أن المواطن إذا ما استخدم المترو سيتمكن من توفير مبالغ أخرى إضافية متمثلة في رسوم التأمين، ورسوم تجديد الاستمارة ورسوم المواقف، والفحص الدوري، بالإضافة إلى انخفاض قيمة السيارة السنوي والرسوم الأخرى، كما تنخفض الفوائد المتراكمة من القروض على السيارات التي أنهكت ميزانية الفرد.

وذكّر الصقهان بتقرير مؤسسة النقد السعودي الذي أشار إلى أن إجمالي القروض الاستهلاكية على السيارات لعام 2012 تجاوزت 49 مليار ريال. بحسب ما ذكرت "الرياض".

ويعتقد الصقهان أن فرض رسوم على استخدام الطرق الرئيسية في العاصمة، ورسوم على المواقف في وسط المدينة سيسهم في رفع نسبة استخدام المترو ويقلل من الزحام.

وكانت آخر إحصائية لهيئة تطوير الرياض أشارت إلى أن مليون سيارة تتحرك في شوارع العاصمة يومياً، منها 985 ألف سيارة خاصة، وبحسب الإحصائية فإن متوسط ملكية السيارات الخاصة في الرياض يكون بنسبة 1.6 سيارة لكل أسرة.