تحويل الكتب الدراسية إلى إلكترونية عبر الهواتف الذكية

تتجه وزارة التربية والتعليم لتحويل الكتب الدراسية إلى كتب إلكترونية وإتاحتها عبر البوابة الإلكترونية وأجهزة الجوالات الذكية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نايف بن هشال الرومي في تعميم وجهه إلى إدارات التربية والتعليم، تطبيق مشروع استراتيجي يهدف لتحويل الكتب الدراسية للمشروع الشامل لتطوير المناهج ومشروع التعليم الثانوي لنظام المقررات إلى كتب إلكترونية تفاعلية، تتاح عبر البوابة التعليمية للوزارة، وكذلك الأجهزة الذكية، مشيرا إلى أن مدة اكتمال المشروع عامان.

وأبان الرومي أن هذا المشروع يتطلب العمل فيه على تشكيل فرق مراجعة للسيناريوهات والمواد الإثرائية في إدارات التربية والتعليم بالمناطق، على أن يكون عمل فرق المراجعة (عن بعد) من خلال بوابة خاصة بالمشروع بعد تدريبهم عليها في جميع التخصصات المحددة للمشروع وستعامل ماليا وفق لائحة تأليف الكتب الدراسية.