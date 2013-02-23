توجيهات عليا بتقييد زيارات الوزراء للخارج

ذكرت مصادر صحافية أن الجهات العليا في السعودية اعتمدت عدداً من الإجراءات المنظمة لزيارات الوزراء ورؤساء الجهات والمصالح الحكومية للخارج، وذلك لتقنين وتنظيم تلك الزيارات، خاصة التي تكون بغرض الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في بعض المجالات.

ووفقاً لصحيفة "الوطن"، فإن تعميماً صدر عن مجلس الوزراء يقضي بأن تقتصر مشاركة الوزراء في المناسبات الخارجية على الزيارات المهمة التي تستدعي حضوراً شخصياً من قبل الوزير أو المسؤول، على أن يكتفي الوزير بإرسال من ينوب عنه في حال لم يتطلب الأمر حضوره.

يأتي ذلك بعد أن تم ملاحظة إكثار بعض الوزراء ورؤساء المصالح الحكومية من المشاركات الخارجية التي لا جدوى منها، والتي لا تعدو كونها الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، ما قد يترتب عليه انقطاع حضور الوزير عن جلسات مجلس الوزراء أو تعطيل العمل.