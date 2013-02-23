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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

شهادات للبيع

في خبر لإحدى الصحف: ضبطت شرطة القصيم أكاديميا عربيا وابنته يقومان بتزوير شهادات دكتوراه وماجستير ومراحل أدنى من جامعات سعودية ومعاهد أهلية داخلية وخارجية، ويبيعان الشهادة ب ٢٥٠٠ ريال، وبحسب بيان الشرطة بلغت الشهادات المضبوطة أكثر من ١٦ ألف شهادة أفرزها معمل مجهز بكافة المعدات اللازمة للتزوير.

وهذا الخبر يستدعي أكثر من تعليق؛ أولها أنّ المزور أكاديمي، فكيف انحدر هذا الأكاديمي الذي لا بد أنه يدرس في جامعة حكومية وبالذات في القصيم إلى هذا المستوى، والمرء يتساءل غصبا عما إذا كانت شهادته هو الآخر مزورة، ولهذا استساغ التزوير ووجد فيه تجارة رابحة، والخوف أن يتولى هذا الأكاديمي كأمثاله من حملة شهادة الدكتوراه منصبا رفيعا، وربما أعلى من ذلك، والتعليق الثاني هو أن هناك ١٦ ألف شهادة جاهزة للعرض، وهذا بالتالي يعني أن الطلب يضاهي العرض، وان هناك طلابا كثيرين، وهذه ظاهرة من السهل أن نفسرها، ذلك أننا في العالم العربي، ومنذ الانقلابات العسكرية درجنا على أن نعين حملة الدكتوراه في مناصب وزارية أو إدارية رفيعة، بل إن كلّ رؤساء الوزارات في عهد حسني مبارك كانوا من حملة الدكتوراه ابتداء من الدكتور على لطفي وانتهاء بالدكتور أحمد نظيف، هذا مع ان شهادة الدكتوراه تؤهل صاحبها لممارسة البحث العلمي ومتابعته، فضلا عن التدريس، ولا تؤهله لمنصب إداري أو وزاري، وفي الدول المتقدمة من النادر أن يعين شخص ما وزيرا لأنه يحمل شهادة دكتوراه، وإنما يختار الوزير لأنه يمثل اتجاها سياسيا معينا، وينفذ سياسة الحزب الذي وصل إلى الحكم، ورجال مثل اوباما في أميركا وكاميرون في انجلترا واولاند في فرنسا لا يحملون شهادة دكتوراه، ولهذا يتهافت الناس في عالمنا العربي على حمل شهادة الدكتوراه حتى ولو كانت مزورة، والمؤسف أن مكتب التزوير في القصيم هو الوحيد الذي ضبط متلبسا، ولا بد أن هناك مكاتب أخرى.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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