الجريش والحنيني.. أكلات شعبية سعودية تحمل نكهة الماضي

يعتبر الجريش والحنيني والمحلي وأصناف عدة من الوجبات الأساسية في البيت السعودي، رغم الحضور الطاغي للوجبات السريعة.



وتتكون معظم الوجبات الشعبية من دقيق القمح والعسل والتمر المهروس.



وتأثرت الأكلات الشعبية مؤخراً بمعدل انخفاض الإقبال عليها، الأمر الذي دفع بالجمعية السعودية للحفاظ على التراث إلى التذكير بأهمية الأكلات الشعبية غذائياً، وتم توثيق صناعتها وطريقة تجهيزها بصور فوتوغرافية تعكس أهمية هذه الأطباق التراثية.



وتبقى الأكلات الشعبيةُ مهما تراجع حضورها، أكلات مميزة تحمل نكهة الماضي.