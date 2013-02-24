العاهل السعودي يأمر بتعيين وترقية 31 قاضياً

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بتعيين وترقية 31 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية. حيث صرح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز محمد النصار.



وأوضح الشيخ عبدالعزيز محمد النصار أن الأمر الملكي الصادر تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة رئيس محكمة (أ) إلى درجة قاضي استئناف، وترقية 25 قاضياً من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ج)، وتعيين قاضيين اثنين على درجة ملازم قضائي.

وأكد الشيخ النصار، أن هذا التعيين يأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين ودعمه اللامحدود لمرفق القضاء، مثمناً دعمه للقضاة وزيادة أعدادهم، وأن هذه التعيينات المتوالية جاءت حرصا منه على تذليل جميع العقبات التي تواجه مرافق العدالة عامة، وسعياً منه على خدمة هذه المرافق العدلية التي خصص لها مشروعاً كاملاً، هو مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.

وأبان رئيس ديوان المظالم أن تعيين 31 قاضياً ثمرة من ثمار هذا المشروع؛ حيث ستسهم هذه التعيينات التي تتوالى من خادم الحرمين في سرعة البت في القضايا كافة لتحقيق القضاء العادل والناجز.