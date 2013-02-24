رجل معنف بساطور!

( تَـتَـحَـفْـظ الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة على مواطنة في الثلاثينات من عمرها أقدمَـت على ضَـرْب زوجها بسَـاطُـور على يَـده؛ مما أدى إلى إصابته، وسقوط ابنه الذي كان يَـحْـمِـله، ونتج عن ذلك كُـسُورٌ في جُـمْـجُـمَـة الابن، ودخوله في غيبوبة)!

هذا الخبر نشرته صحيفة الوطن يوم الأربعاء 13 فبراير الجاري؛ وقَـد مَـرّ عَـابِـراً دون تعليقات أو مقالات أو اتهامات!!

بينما لو كان حَـامِـل الـسّـاطور هو الرَّجُـل، وكانت الـضـحية هي المرأة لارتفعت الأصوات تتباكى على حَـال المرأة السّـعـودية الـمُـعَـنَـفّـة، وأنها مسكينة تَـعِـيش في جحيم من العذاب الذي يمارسه الرّجل، وسوف تتحرك جمعيات ولجان حقوق الإنسان تُـكَـافِـح وتُـنافِـح وتصدر البيانات تتلوها البيانات!

أيضاً سيقوم طائفة من الكُـتّـاب والكاتبات بمهمة البحث عن مهنة ذلك الـرّجَـل وممارساته؛ فبعضهم سيؤكد أنه داعية، وربما سيكتشف آخرون أنه إمامٌ مسجد، وهناك فريقٌ ثالث يَـجْـزم بأنه عضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المهم أن أغلبهم سَـيرَبْـط مَا فَـعَـلَه ذلك المجرم بالـدّين والـمُـتَـدَيّـنِـيـن!!

صدقوني لا تحيز هنا للرّجُـل ولا دفاع عنه، و لا تَـحَـامُل على المرأة، بل الدين والعقل والفطرة السليمة تقف ضد العنف أياً كان صانعه ومَـن يقع عليه حتى لو كان حَـيَـواناً!!

ولكن الغاية والمقصود رفض استغلال الحوادث الفردية التي تتعلق بالمرأة في تشويه صورة مجتمعنا، وتَـكْـرِيـس مُـفْـرَدة قسوة ذكوره على إناثه!

وكذا رَفض توظيف تلك القضايا في أن تفَـرض أقلية من المجتمع قناعاتها وتوجهاتها على الأكثرية!!

وأخيراً للمرأة حقوق واجبة التنفيذ، وعليها واجبات ومهام، وبينهما ومعهما تبقى جوهرة مكنونة!

*نقلا عن صحيفة "المدينة" السعودية.