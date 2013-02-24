وافد احتال بـ700 شهادة بقيمة 13 مليوناً جنوب السعودية

كشفت مصادر مطلعه أن الشهادات الجامعية الوهمية التي اتهم فيها الوافد الذي تم ضبطه مؤخراً بجازان، بلغت حتى الآن 700 شهادة جامعية بدرجات عليا مختلفة استلم من الدارسين الراغبين الحصول عليها رسوما قدرت بـ13 مليون ريال.



وأوضحت المصادر لـ"المدينة" أن الوافد جمع أموالاً ممن كانوا يرغبون في الحصول على شهادات جامعية أو دورات متخصصة من الجامعات العربية، لكنه حاول الهروب من المملكة بعد أن اكتشف أمره، مشيرة إلى اشتباه في بعض موظفي القنصلية بجدة بعملية هروبه.



وأكدت المصادر أن المطلوب كان يستغل علاقاته القوية ببعض العاملين في قنصلية بلاده ومثقفي الدول الإسلامية وكان ينتحل هوية مقيم اسمه مطابق لاسمه لكن يقظة وتنسيق الجهات المختصة أسفرت عن القبض عليه ومشاركيه.