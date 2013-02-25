إبعاد غير السعوديين المتورطين في الإرهاب عن المملكة

كشف مستشار وزير العدل السعودي للشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد بن عبدالله البكران، أنه صدرت أحكام بحق المتهمين بقضايا إرهاب تنوعت عقوباتها بين السجن والمنع من السفر، إلى جانب إبعاد غير السعوديين المتورطين فيها عن البلاد.



يذكر أن عدد القضايا المتعلقة بالإرهاب التي نظرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بلغ حتى الآن 1425 قضية، تضم نحو 4432 متهماً بتهم متنوعة، كما تواصل المحكمة حالياً النظر في باقي قضايا الإرهاب، حسب ما جاء في صحيفة "الرياض".



وأكد مستشار وزير العدل أن دائرة الاستئناف الجزائية المتخصصة صادقت حتى الآن على 700 حكم أولي من الأحكام التي قضت بها المحكمة المتخصصة. وأوضح البكران أن الأحكام التي صدرت حتى الآن تنوعت بين السجن والمنع من السفر ومصادرة المضبوطات والغرامات المالية، إلى جانب إبعاد غير السعوديين.



وأفاد أنه تم صرف النظر عن بعض التهم أو بعض الدعاوى كاملة لعدم كفاية الأدلة، أو لأسباب منصوص عليها في التشريعات والأنظمة المعمول بها. وأكد تشكيل لجنة مشتركة من القضاة داخل المحكمة لدراسة ملفات المتهمين في هذه القضايا وإقرار الإفراج عن البعض منهم حسب القضية المنظورة وغيرها من الاعتبارات.