إخلاء سبيل أبو إسلام بكفالة قدرها 20 ألف جنيه

قرّر المستشار أحمد طلعت، قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الاثنين إخلاء سبيل أحمد محمد عبدالله، الشهير بـ"أبو إسلام"، صاحب قناة "الأمة" بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، عقب اتهامه بازدراء الدين المسيحي وسب المتظاهرات بالتحرير.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة، من شأنها الإضرار بالأمن العام وإثارة الفتنة وازدراء الأديان السماوية، والإضرار بالوحدة الوطنية والتحريض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".

وكان نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان "الأيرو"، وروماني ميشيل، وثروت نجيب، ومجموعة من النشطاء، تقدموا ببلاغ ضد الشيخ أبوإسلام يتهمونه بازدراء الدين المسيحي، وسب وقذف نساء مصر، ووصفهن بالعاهرات الداعرات.