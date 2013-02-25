اللي ما يشتري!

يعقد السيد «الفساد» مؤتمرا صحفيا اليوم بحضور عدد من وكالات الأنباء العالمية والقنوات الفضائية والمتحدثين الرسميين للوزارات لشرح الأساليب التي قام بها ووصل من خلالها إلى أكبر شريحة من شرائح المجتمع.

ويأتي المؤتمر الصحفي بعد الاستقالة المفاجئة التي قدمها السيد «الفساد» لنزاهة ظهر أمس وذكرنا ذلك في مقال الأمس بسبب تردي الأوضاع المحيطة بالمشاريع والميزانيات والوظائف الضائعة والخدمات المقدمة وسوء علاقات الركاب وزحمة «أم رقيبة» وشاعر المليون ومن المتوقع أن يتحدث السيد الفساد خلال المؤتمر عن الابتكارات ووسائل التطوير التي مارسها منذ إطلالته على الساحة وما حققه من فوائض مالية وأرصدة بنكية جعلته في مصاف أثرياء العالم ويتصدر قائمة جينيس للأرقام القياسية بالمفطحات والقصائد والترزز في المناسبات مع علية القوم.

لم يتحدد مكان انعقاد المؤتمر الصحفي وسيكون بالتأكيد على أرض أطهر بقاع الدنيا وقد يكون المؤتمر في حالة انعقاده بالقرب من الوزارات منقولا مباشرةً لمديري ومنفذي مشاريعنا وزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة ولن يكون التشهير الهدف الأساسي بل نشر الغسيل على حبال الوطن «واللي ما يشتري يتفرج».

ورغم «نزاهة» فكرة المؤتمر ورغم الجهود الحثيثة التي بذلها هوامير سوق المال والعقار إلا أن «السيد الفساد» أصر على عقد المؤتمر في موعده ورفض الانحناء لعاصفة «خصوصيتنا السعودية» وقال دوروا غيرها فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزّبى.



*نقلا عن صحيفة "الشرق" السعودية.