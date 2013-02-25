طالبة سعودية تبتكر جهازا يقطع كهرباء السيارات المخالفة

ابتكرت طالبة بالثانوية "19" بحفر الباطن، جهاز "الليزر التكنولوجي الذكي" لقطع الكهرباء عن السيارة المطاردة من دوريات المرور وإيقافها فورا، ويعمل الجهاز على إيقاف السيارة المعنية بالمطاردة عبر شعاع الليزر.



الطالبة ضي عزيز الظفيري، شاركت بهذا الابتكار في مجال الهندسة الكهربائية الميكانيكية بتصفيات المنطقة الشرقية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مؤخرا.



وأوضحت الظفيري طريقة عمل الجهاز المكون من أشعة كهرومغناطيسية تقوم بجذب الكهرباء بالمغناطيس الكهربائي، ويستخدم ويركب أثناء الفحص الدوري، ويصبح المسؤول عن صلاحيته ولا يمكن لقائد السيارة إغلاق أو قطع الجهاز الذي يستطيع رجل الأمن عن طريقه قطع الكهرباء عن السيارة المعنية على مسافة تتراوح بين 200 و300 متر.



وأبانت الطالبة ضي أن إيقاف كهرباء السيارة لا يؤثر على عملها مستقبلا، كما أن إيقافها يسبقه صوت إنذار، وإذا لم يستجب قائد المركبة يتم إطلاق شعاع الليزر لتتوقف.



كما تمنت الطالبة على وزارة الداخلية الاهتمام لاختراعها وتطبيقه ونشره بدول العالم كمنتج أمني سعودي، بحسب ما ذكرت "اليوم".