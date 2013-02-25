مجلس الوزراء السعودي يرفع إعانة المرضى أثناء العلاج بالخارج

أجرى مجلس الوزراء السعودي تعديلات على تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم.

وأقر المجلس صرف إعانة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال يومياً للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم داخل المملكة - بمن فيهم الأطفال - إعانة ، متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى.

كما أقر المجلس صرف إعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يومياً للمرضى المحولين للعلاج خارج المملكة - بمن فيهم الأطفال، فيما تم تعزيز بند العلاج في ميزانيات القطاعات الصحية الحكومية المتعلق بنفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع اتفاقية مقرّ بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

يذكر أن الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ترأّس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر اليمامة في الرياض.

و استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول تطور الأوضاع في عدد من الدول العربية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والمباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع بشأن تلك الأحداث وتداعياتها.

وأدان المجلس بشدة المحاولات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين مجدداً استنكار المملكة العربية السعودية لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين الشقيقة.