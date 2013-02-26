الفنان فايز المالكي يزور الطفلة ريهام

قام سفير النوايا الحسنة سابقاً الفنان فايز المالكي بزيارة الطفلة ريهام حكمي، بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد حضر اللقاء والد الطفلة ريهام وعمها.

وعبّر المالكي عن سعادته خلال لقائه بالطفلة ريهام، حيث نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "اليوم رأيت ريهام، ابتسامتها لي وكلامها معي جعلني أشعر بأني ملكت الأرض بقدر فرحتي بشوفتها، وقتلني حزن أبوها، أسأل الله أن يفرج همّه".

وأكد المالكي تعاطفه مع ريهام، ووجه نقداً للعاملين في وزارة الصحة خلال الأيام السابقة على صفحته الشخصية بـ"تويتر"، مشيراً إلى أن الدولة تتكفل بصرف مليارات على وزارة الصحة دون نتيجة واضحة.



كما تمنى أن تأخذ قضية الطفلة ريهام حقها وأن لا تكون مجرد قصة وتنسى، مغرداً: "أتوقع كم يوم وتصير ريهام من ضمن اللي نسيناها مثلها مثل الكثير اللي ضاع حقهم بالخطأ الطبي وتم حفظ الملف".



ومن جهة أخرى سرعان ما قام معجبو ومتابعو المالكي بتداول الصور والآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من اعتبر أنها لفتة مميزة لم يسبقه أحد، وأن المالكي عوّدهم على هذه اللفتات، والآخر اعتبر أنها مجرد لفتة للحصول على المزيد من الشهرة.



يُذكر أن قضية الطفلة ريهام الحكمي لاقت تعاطفاً كبيراً من قبل المجتمع السعودي، وذلك بعد انتشار قصتها عبر وسائل الإعلام التي أظهرت خطأ طبياً في أحد مستشفيات جازان، من خلال نقل دم ملوث يحمل فيروس "الايدز".