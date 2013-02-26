القبض على "هاكر" مخالف لنظام الإقامة والعمل في جدة

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على "هاكر" من جنسية عربية مخالف لنظام الإقامة والعمل، وذلك بعد بلاغ تقدمت به فتاة سعودية ضده إثر قيامه بتصويرها ونشر صورها على صفحات أحد مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي تلقي شعبة التحريات والبحث الجنائي في محافظة الأحساء أخيراً شكوى من فتاة تعرض الحاسب الآلي الخاص بها للاختراق من قبل مجهول عبر إحدى برامج المحادثات المرئية. وتمكن "الهاكر" من التقاط عدد من الصور الخاصة بالفتاة وقام بنشرها على صفحات أحد مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإساءة لها.



وأوضح الرقيطي أن القسم الخاص بالجرائم المعلوماتية تمكن، من خلال تحريات تقنية دقيقة، من تحديد هوية الجاني وموقع تواجده على الرغم من حذره الشديد وعدم نظامية تواجده في المملكة.



وتم القبض على "الهاكر" بالتنسيق مع شرطة محافظة جدة التي يتواجد فيها بعد أن تبين أنه وافد عربي في العقد الرابع من العمر ومخالف لنظام الإقامة والعمل. واستلم قسم الجرائم المعلوماتية المتهم في القضية، وتمت إحالته بعد توثيق كافة الإجراءات إلى مركز شرطة المبرز في محافظة الأحساء تمهيداً لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

يذكر أن هذه القضية ليست أول جريمة من هذا النوع تتعامل معها شرطة الشرقية، إذ تمكنت خلال الفترة الماضية من مباشرة نحو 15 قضية مشابهة بعد بلاغات تلقتها لاختراق مواقع إلكترونية وسرقة صناديق بريد وغيرها من البلاغات التي تصنف ضمن جرائم المعلوماتية.



وبحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تكون عقوبات هذا النوع من الجرائم السجن، ما بين سنة و10 سنوات، والغرامات المالية التي تتراوح قيمتها بين 500 ألف ريال وثلاثة ملايين ريال.