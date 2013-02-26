المسؤولية الاجتماعية للأثرياء

وهي أيضاً مسؤولية نحو الانسانية، وقد ضرب لنا أثرياء الولايات المتحدة منذ القدم المثل الأعلى في ذلك، ومعظم الجامعات الأميركية العريقة والتي تتقدم على جامعات العالم، كهارفارد وجون هوبكنز وستانفورد، قامت واستقامت بأموال أثرياء تبرعوا لها، وفي العصر الحديث ضرب لنا المثل بيل غيتس ووارين بوفيت اللذان تبرعا بالمليارات من الدولارات لأغراض إنسانية منها مقاومة الأمراض في العالم الثالث، حيث لا يملك الفرد أحيانا ثمن مضاد حيوي، ناهيك عن مرض كالايدز، وأخيرا قرأنا أنّ البليونير الهندي عظيم برمجي صاحب شركة ويبرو المعلوماتية تبرع بمبلغ 3ر2 مليار دولار لجمعية خيرية تمول تدريب معلمين هنود وبناء مدارس، وقبل ذلك في عام ٢٠١٠ تبرع لنفس هذه الجمعية بملياري دولار، ولم تخل بلادنا من أصحاب الكرم والخير، وأولهم محمد علي زينل الذي أسس مدرستي الفلاح في مكة وجدة، ومازال أحفاده يرعون هاتين المدرستين، اللتين حظيتا أيضا برعاية إبراهيم الجفالي، ثمّ جاء محمد أبو بكر باخشب باشا وتبرع بمليون ريال حين أسست جامعة الملك عبدالعزيز بتبرعات من الأهالي، وفي أيامنا هذه يبرز اثنان هما ناصر الرشيد وشركة عبداللطيف جميل، والأخيرة لها إسهام كبير في تدريب الشباب وتوظيفهم، ولا أنسى الأمير طلال بن عبدالعزير الذي له إسهامات كبيرة في خدمة الإنسانية، ومازال إلى الآن يقدم الكثير في سبيلها، كما لا أنسى سلطان الخير، هذا عن الأثرياء الذين أدركوا مسؤوليتهم، وفي المقابل نجد أثرياء لم يحسنوا كما أحسن الله عليهم، مع أنهم لا يدفعون ضرائب، وأخصّ بالذكر البنوك التي تربح المليارات، وتتجاهل مسؤوليتها نحو المجتمع الذي حقق لها هذه الأرباح، بل حتى أهملت مسؤوليتها الاجتماعية نحو موظفيها كتأسيس ناد رياضي أو مكتبة لهم، أو حتى إعطاء كل واحد آي باد، والله هو الغني، ولا يذهب العرف بين الله والناس.



*نقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية