سكان الرياض ينفقون 665 مليون ريال على التسوق



قدرت المديرة العامة لمركز "المملكة" ندى العتيقي حجم الإنفاق على سياحة التسوق في الرياض طبقاً للإحصائية التي أصدرها مركز المعلومات والأبحاث السياحية بأكثر من 665 مليون ريال، والإنفاق على المأكولات والمشروبات بالمطاعم بنحو 409 ملايين ريال، والترفيه بنحو 337 مليون ريال، مؤكدة أن مركز "المملكة" يحتل صدارة هذه الأنشطة الحيوية في المملكة ودول الخليج بنسبة كبيرة، متوقعة ازدهاراً أكبر لسياحة التسوق في الرياض في المستقبل القريب، خاصة في ظل ما تشهده الرياض من مؤتمرات ومعارض ومهرجانات تستقطب الزوار إليها من مختلف مناطق المملكة.

وأكدت أن مركز "المملكة" الذي يعد من العلامات المميزة والبارزة لمدينة الرياض أصبح الوجهة المفضلة لزوار مدينة الرياض، سواء من داخل المملكة أو خارجها، مشددة على أن المركز يعد تحفة هندسية معمارية ومعلماً سياحياً نادراً يستهوي عشرات الآلاف من الذين يحرصون على ارتياده والتجول بداخله والتبضع من المحلات والمتاجر فيه، وتناول الوجبات في المطاعم الشهيرة التي يزخر بها، وقضاء أمتع الأوقات في الملاهي والمقاهي والتسلي بأحدث وأمتع الالعاب.

وبحسب ما ورد في صحيفة "الرياض"، أوضحت العتيقي أن سياحة التسوق أصبحت في مقدمة الأنماط السياحية في الرياض من حيث عدد السياح وحجم الإنفاق، مشيرة إلى أن مركز "المملكة" أسهم في تحفيز السياح السعوديين والخليجيين والمقيمين والأجانب لزيارة مدينة الرياض ومشاهدة معالمها وشراء احتياجاتهم منها.

وأشارت العتيقي إلى أن المركز تجاوز مفهوم التسوق إلى وجهة سياحية وترفيهية بامتياز تضم العديد من الفعاليات والأنشطة واللقاءات والمنتديات والعروض والمهرجانات التي تستقطب الزوار من كافة أنحاء المملكة والدول المجاورة، مؤكدة استيعاب عدد كبير من الزوار في وقتٍ واحدٍ، وتنظيم أكثر من حملة توعوية، ليصبح منارة لنشر الوعي وتوسيع دائرة الثقافة والمعرفة.