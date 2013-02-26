صحيفة إلكترونية سعودية تطمس وجوه عضوات الشورى غير المنتقبات

طمست صحيفة إلكترونية سعودية، مرخَّصَة من وزارة الثقافة والإعلام، ملامحَ وجوه عدد من عضوات مجلس الشورى اللاتي كنّ يرتدين حجاباً من دون غطاء للوجه، ولم تضف أي تعديل على المنتقبات منهن.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق"، فإن الصحيفة كانت نشرت صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، لأول اجتماع لمجلس الشورى في دورته الجديدة بمشاركة المرأة، إلا أنها فضلت إخفاء وطمس ملامح وجوه عضوات الشورى غير المنتقبات.

وقد تناولت عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع ووسائل التواصل الاجتماعي خبر الجلسة الأولى لمجلس الشورى، ومشاركة المرأة الأولى كعضوة في الدورة الحالية.