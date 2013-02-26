ضبط 18 ألف متسول العام الماضي 19% منهم سعوديون

رصدت مكاتب مكافحة التسول ومكاتب المتابعة الاجتماعية التابعة للشؤون الاجتماعية العام الماضي، 18233 متسولاً، نسبة السعوديين منهم 19%، وبلغ عدد المتسولات السعوديات 2171، والمتسولين 588، والذكور من الأجانب والمقيمين 10821، والإناث 4653.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "عكاظ"، فقد تصدرت الرياض أكبر نسبة في عدد الحالات المقبوض عليها على مستوى المملكة بـ10641 متسولاً ومتسولة، وثانياً جدة 3002، وثالثاً أبها 1341.

وأوضحت الشؤون الاجتماعية أن هذه المكاتب تختص بمكافحة ظاهرة التسول، وتضبط بالتعاون مع وزارة الداخلية كل متسول، مشيرة إلى أنه يجري بحث حالة المواطنين منهم للوقوف على تسولهم وتوجيههم إلى جهات الخدمات التي وفرتها الدولة بعيداً عن التسول، وذلك على ضوء ما يسفر عنه البحث الاجتماعي من نتائج، مؤكدة أن مسؤولية الوزارة تنحصر في أوضاع المتسول السعودي، أما بالنسبة للأجانب فيتم ترحيلهم لخارج المملكة عن طريق وزارة الداخلية.

يذكر أن مكاتب مكافحة التسول ومكاتب المتابعة الاجتماعية تعمل على دراسة الحالات الاجتماعية التي ترعاها الوزارة، ومتابعة أوضاعها لدى أسرها الطبيعية أو الحاضنة أو البديلة، وتوجد المكاتب في مكة المكرمة، القصيم، المدينة المنورة، الرياض، الخرج، جدة، الأحساء، الطائف، أبها، الدمام، تبوك وحائل.

