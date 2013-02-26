80 سعودياً يتزوجون من جزائريات كل عام

كشفت السفارة السعودية في جمهورية الجزائر أن عدد حالات الزواج للسعوديين من جزائريات يصل إلى ما بين 70 و80 حالة سنوياً بعد وجود موافقة رسمية من الجهات المختصة بالمملكة.

وأكد السفير السعودي في الجزائر الدكتور سامي بن عبدالله الصالح أن السفارة تنفذ سنوياً بين 70 و80 طلب زواج من سعوديين لجزائريات، ويشترط في ذلك الموافقة على منح طلبات الزواج أولها وجود موافقة رسمية من الجهات المختصة بالمملكة (الداخلية والخارجية) سارية الصلاحية، وإذا كان متزوجاً فعليه إحضار موافقة الزوجة التي على ذمته وأن تكون مصدقة من المحكمة ووزارة الخارجية في المملكة، وفي حالة إذا كان أعزب يقوم بإحضار سجل من الأحوال المدنية مصدّق من وزارة الخارجية لمنحه شهادة عدم زواج من السفارة.



وأضاف السفير الدكتور الصالح أن سفارة المملكة تعمل بكامل طاقتها لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين السعوديين، وهناك موظفون يعملون على مدار الساعة للرد على الاتصالات والاستفسارات، والانتقال للموقع في حال استدعت الحاجة ذلك لتقديم المساعدة من قريب، والوقوف بجانب المواطنين وكذلك تسهيل إجراءات الإخوة الأشقاء الجزائريين لطلبهم منح تأشيرات للمملكة.



وأشار إلى أن تكون سفيراً وممثلاً للمملكة في دولة في العالم يعني ذلك أن تكون حريصاً على علاقات تتميز بالأخوة والعمق وتتجاوز الأعراف الدبلوماسية العادية. بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم".