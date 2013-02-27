أول سعودية من ذوي الاحتياجات الخاصة تحلَّق بالطيران الشراعي

تمكَّنت الشابة السعودية، وفاء العبيدي، الطالبة في السنة التحضيرية، التي تعاني من إعاقة حركية، من تحقيق حلمها في التحليق بواسطة الطيران الشراعي والقيام بجولة فوق سماء مدينة الرياض.

وحققت وفاء حلمها من خلال انتسابها إلى مجموعة من الشباب السعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين انضموا إلى فريق "كلنا إرادة"، وأنشأوا فرقاً تطوعية هدفها خدمة المجتمع ومساعدة مَن يحتاج إلى الرعاية والعون والمساعدة، بحسب ما نقلت "الشرق".



وقالت العبيدي "إن تحليقها فوق سماء الرياض يعد تجربة فريدة من نوعها، وإنها أول سعودية من ذوي الاحتياجات الخاصة تحلِّقُ من خلال الطائرة الشراعية، بإشراف مدرب من مدرسة آفاق الصقور".

وأشارت إلى أن أعضاء الفرق التطوعية رسموا أجمل المشاهد الإنسانية في مساعدتها على تحقيق رغبتها بأن تكون أول فتاة لديها إعاقة حركية وتقوم بهذه المغامرة.