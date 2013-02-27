إنقاذ عائلة سعودية في الصحراء علقت سيارتهم بالرمال

تمكّنت دوريات حرس الحدود السعودي بقطاع الخفجي الأسبوع الماضي من إنقاذ مواطن وعائلته بعد أن علقت سيارته في الرمال جنوب مركز العمودة بحوالى 20 كم، وقال الناطق الأمني لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية العقيد خالد العرقوبي إنه تم إخراج السيارة العالقة ومساعدة الأسرة وهم بصحة جيدة.

ومن جانب آخر تمكّنت دوريات حرس الحدود بالخفجي من إلقاء القبض على شخص إفريقي الجنسية بعد محاولته التسلل من المملكة باتجاه الأراضي الكويتية سيراً على الأقدام. بحسب ما ذكرت "المدينة".

كما تمكّنت فرقة البحث والإنقاذ بالخبر من إنقاذ شخص عربي الجنسية بعد أن تعرّض لحالة غرق، نتيجة الإجهاد في السباحة بشاطئ نصف القمر، وتم إخراجه من البحر وتقديم الإسعافات الأولية له ونقله لمجمع الملك فهد الطبي بصحة جيدة.



وفي قطاع حرس الحدود "البطحاء" تمكّنت الدوريات من إلقاء القبض على شخصين آسيويين بعد محاولتهم التسلل إلى دولة الإمارات سيراً على الأقدام.