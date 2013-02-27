الجوازات ترحّل نصف مليون مُخالف خلال العام الماضي

قامت المديرية العامة للجوازات خلال العام الماضي 1433هـ بترحيل أكثر من نصف مليون مخالف، حيث بلغ مَنْ تم ترحيله عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية 575000 مخالف، تم إنجاز معاملاتهم من مختلف إدارات الوافدين في جميع مناطق المملكة، وفق ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وقال العقيد بدر بن محمد المالك، مدير إدارة الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، إن دوريات جوازات منطقة الرياض قامت خلال الفترة الماضية بالقبض على عدد من المخالفين في عدة مواقع يتمركزون فيها، حيث كثفت الحملات الميدانية لإلقاء القبض على العمالة السائبة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وذلك بالتنسيق مع مكتب العمل بالرياض.



وقد تمكنت من القبض على المخالفين في مواقع تجمعاتهم في مختلف أحياء الرياض، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيداً لترحيلهم لبلدانهم بعد أن يتم إدراجهم على نظام البصمة.

وأكد المالك أن هذه الحملات سوف تستمر وبشكل يومي ومكثف في مدينة الرياض أو غيرها من مدن ومحافظات المملكة سعياً من المديرية العامة للجوازات لإلقاء القبض على أي مخالف لنظام الإقامة أو لمن يعمل لحسابه الخاص وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

وشدد على عدم التعامل مع هذه العمالة أو نقلها أو إيوائها سواء من المواطنين أو المقيمين النظاميين؛ لأن ذلك يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة تضع مرتكبها تحت طائلة العقوبات.