الدفاع المدني يساهم في توعية خادمات المنازل

قامت المديرية العامة للدفاع المدني بإنتاج عدد من الحلقات التوعوية لعاملات المنازل بمختلف اللغات، منها اللغة العربية والإنكليزية والهندية والماليزية والإندونيسية والأوردية والبنغالية، إضافة إلى حلقات مترجمة بلغة الإشارة، وذلك بهدف تنمية وعي العمالة المنزلية النسائية في المملكة بالمخاطر المحتملة التي قد تحدث داخل المنزل والتصرف السليم في التعامل معها والتخفيف من آثارها، والإلمام بكافة التدابير المنزلية الاحترازية للحيلولة دون وقوع الحوادث.



ووفق ما نشرته صحيفة "الشرق" السعودية، فقد أوضح مدير عام الدفاع المدني، الفريق سعد بن عبدالله التويجري، أن الخطوة تأتي في إطار الحرص على نشر ثقافة السلامة بين فئات المجتمع السعودي، بما في ذلك العمالة المنزلية، من خلال البرامج التي تتجاوز التوعية النظرية إلى التدريب العملي واكتساب مهارات التعامل مع الحوادث المنزلية.