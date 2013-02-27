السجن و200 جلدة لعاق كسر يد والدته في جدة

أصدر قاضي محكمة جدة الجزائية مازن سندي حكماً بسجن شاب عاق حتى ترضى عنه أمه عقب ثبوت عقوقه لوالدته الطاعنة في السنّ وتعديه عليها وتكرار ضربها والتسبب في كسر يدها، ورفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه.

ووفقاً لتفاصيل سيناريو العقوق فإن الأم تقدمت بشكوى للمحكمة ادعت أن ابنها الثلاثيني عاق، سبق وأن تعدّى عليها بالضرب وكسر ذراعها وقدمت شهوداً على الواقعة وتقريراً طبياً يثبت الحالة. حسب ما ذكرت "عكاظ".

يُذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام أوقفت الشاب في حينه على ذمة التحقيق، ومن ثم حررت لائحة اتهام بحقه وأحالته للقضاء إذ وجه المدعي العام إليه تهمة عقوق الوالدين، مطالباً بتعزيره على الوجه الشرعي وإنزال عقوبة مغلظة ورادعة وزاجرة له.

ومثلت الأم أمام المحكمة، وردّت على الدعوى وهي تبكي حال ابنها أنه عاق وروت كيف كان يضربها وقد تسبب في كسر يدها، وطلبت من القاضي تأديبه بعد أن أصبح مصدر تعب لها في حياتها ويشكل خطراً عليها.



ومن جهته أقرّ الشاب أمام المحكمة بأنه خرج عن طوره وضرب أمه عندما تدخلت لحماية شقيقته منه.



وأمر القاضي بالإبقاء على المتهم في السجن في بداية الأمر خلال سير المحاكمة رافضاً طلبه بالإفراج عنه، وانتهت المحكمة إلى إدانة الشاب العاق وأمرت بسجنه حتى ترضى عنه أمه، إضافة إلى معاقبته بـ200 جلدة مفرقة مكررة 10 مرات على أن لا تقل الفترة عن أسبوع بين كل دفعة وأخرى في أماكن عامة بجوار الأسواق والمساجد.