44% من مشتركي موقع "كيك" في العالم سعوديون

قفز متابعو ومشتركو موقع التدوين المرئي "كيك" في السعودية إلى 44%، أي ما يقل قليلاً عن نصف المشتركين في العالم أجمع، وذلك بعد شهر واحد فقط على وصول السعوديين إلى ثلث مستخدمي الموقع.



ورافق هذا التصاعد صيحات استهجان واستياء من مشتركين في مواقع اجتماعية مثل "تويتر" و"فيسبوك" حول سوء استخدام الموقع، الأمر الذي تميزت به البلدان الخليجية بشكل عام وهي التي تضم وحدها 58% من زوار الموقع في العالم، بحسب ما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.



وقال مغرّدون على "تويتر" وآخرون في "فيسبوك" إن السلبية تطغى بشكل كبير على استخدامنا لموقع "كيك" بخلاف ما نراه في "تويتر" الذي يحوي كثيراً من الفائدة مع أن الموقعين كليهما يعتمدان على فكرة واحدة وهي التدوين، لكنه نصي في "تويتر" ومرئي على "كيك".



وفتح الموقع، مدعوماً بوجود كاميرات في الهواتف الذكية، الباب على مصراعيه لنشر كل ما يمكن تصويره دون أن يكون هناك حدود أو ضوابط، خصوصاً أن ضغطة زر وحيدة يمكن أن تصل بمحتوى فيديو خاص إلى كل العالم.