آل الشيخ: لن نمنع النساء من التسوق مع الرجال بمعرض الكتاب

أكد رئيس هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، أن منسوبي الهيئة المتواجدين في معرض الكتاب، الذي ينطلق في العاصمة الرياض الأسبوع المقبل، لن يصادروا كتاباً واحداً، وأن دورهم ينحصر في إبلاغ وزارة الثقافة والإعلام عند تلقي أو رصد أي مخالفة لضوابط النشر وقواعده، أو أي كتاب يحتوي على مخالفات شرعية أو أخلاقية لا ينبغي عرضه.

تأتي تأكيدات رئيس الهيئة رداً على ما يتم تداوله هذه الأيام من معلومات عن عزم أعضائها مصادرة الكتب التي ترى - من وجهة نظرها - أنها مخالفة للعقيدة وتشكل تهديداً لقيم المجتمع. ونقلت صحيفة "عكاظ" عن آل الشيخ تأكيده أن الهيئة لن تتدخل في الكتب المعروضة، وأن دورها سيقتصر على تلقي أي شكوى أو بلاغ عما يقع تحت نظر الأعضاء المتواجدين وتمريره إلى وزارة الثقافة والإعلام الجهة المشرفة على المعرض.

وفيما يتعلق بقضية التسوق وحضور الرجال والنساء في وقت واحد، قال آل الشيخ "التسوق مفتوح للجميع بشرط ألا يُرتكب منكر ظاهر، أما ما خفي فأمره إلى الله".

وشدد على أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين تمر بمسيرة حضارية "لم يشهد التاريخ لها مثيلاً في تنمية الفكر والوعي المرشد الذي ينطلق من ديننا وثقافتنا وآدابنا وتقاليدنا، حتى نتمكن من مواكبة الأمم الأخرى التي نالت نصيباً وافراً من التقدم الحضاري الجيد مع تمسكنا بثوابتنا الدينية".

