إصابة سعوديين بعد اقتحام سيارتهما فندقاً في البحرين

نفى رئيس شؤون الرعايا السعوديين بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين، هشام المنصور، صحة الفيديو المنتشر حول مقتل سعوديين أمام فندق سمرلاند بالبحرين، وقال إنه "غير صحيح" وكل ما حدث أن مشاجرة حصلت بين شابين سعوديين مع المسؤولين في الفندق وأثناء خروجهما من الفندق حصل حادث عرضي نتج عنه تهشم الواجهة وكاونتر الاستقبال وتم نقل المصابين للمستشفى وعلاجهما وخروجهما بالسلامة، في الوقت الذي حضر مالك الفندق وتم التنازل عن القضية من الطرفين وأصبح حادثاً مرورياً دون قصد، والمواطنان الآن بالسعودية، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وقد وصفت مصادر من وزارة الداخلية البحرينية أن الفيديو المنتشر حول مقتل سعوديين أمام فندق سمرلاند بالبحرين "مجرد إشاعة".

وأكد المصدر الأمني أن الفيديو يعود إلى تاريخ 18 فبراير/شباط 2013، حيث اصطدم سعودي بأحد الفنادق بالبحرين، وأدى إلى إصابته وإصابة الراكب الآخر، وتم نقلهما إلى المستشفى في نفس الوقت دون حدوث أي وفيات.

الجدير بالذكر أنه في يوم الاثنين (18 فبراير/شباط 2013) تعرض شخصان سعوديان لإصابات متفرقة، وذلك بعد اقتحام السيارة التي يقودها أحدهما أحد الفنادق على شارع المعارض بمنطقة الحورة، وفتحت الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين التحقيق في ظروف وملابسات وقوع الحادث الذي خلف أضراراً متفرقة.