الحملة المرورية تطيح بـ520 مفحّطاً بالحدود الشمالية للسعودية

تمكّنت الحملة المرورية في الحدود الشمالية للسعودية في أقل من شهرين من القبض على أكثر من 520 مفحطاً و70 سيارة مخالفة للدرباوية، إضافة إلى الحكم على مفحّط بغرامة مالية تقدر بـ10آلاف ريال، وحجز 20 مركبة ورفع جميع الأوراق للمحكمة وطلب مصادرتها لارتكاب أصحابها مخالفة التفحيط للمرة الثالثة.

وأوضح ذلك، وفق صحيفة "الرياض" السعودية، العميد الدكتور مرضي المالكي مدير مرور الحدود الشمالية، وأضاف أن "الحملة مستمرة، ونتابع المفحطين عن طريق الجوال والبلاك بيري لتحديد مواقع تجمعهم".

وأكد أن ظاهرة الدرباوية تشكل خطورة بالغة على الأشخاص الذين ينتمون لهذا الفكر وعلى مرتادي الطريق، والمفحطين من الدرباوية لهم فلسفة في ارتكاب المخالفات المرورية بتغيير معالم المركبة من حيث استبدال إطارات السيارة بإطارات تالفة، وقيامهم بإخفاء أحد أنوار المركبة الأمامية، وكل هذا من أجل الوصول إلى ما يسمونه التفجير، كما يقومون بإضافة أصباغ على مركباتهم.

