%43 من السعوديين يرون فاعلية دور هيئة مكافحة الفساد

كشف استفتاء متخصص أن 43.9% من السعوديين يرون أن لهيئة مكافحة الفساد دوراً فاعلاً في المجتمع، فيما يرى 36.8% غير ذلك.

ويرى 19.3% من المشاركين بالتصويت المستمر أنه إلى حد ما يوجد دور فاعل لهيئة مكافحة الفساد في المجتمع.

وشارك بنتائج التصويت الحالي الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد على موقعها الرسمي أكثر من 3470 مشاركاً بالاستفتاء الذي تهدف من خلاله الهيئة إلى معرفة آراء المواطنين حول أهمية ودور الهيئة في أداء مهامها وواجباتها التي حددها النظام، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "الرياض".

وتسعى الهيئة إلى تفعيل أدوارها بالمجتمع بالكشف عن مواطن الفساد والوصول إلى البراهين، حيث تعتمد على البلاغات التي ترد من المواطنين وما ينشر في وسائل الإعلام، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم الهيئة إنشاء إدارة نسائية، في ظل الحاجة للنساء في البحث والتحقق، مع سعي الهيئة لتجفيف منابع الفساد، بالتقليص والوقاية.

وتحاول الهيئة أن تشرك مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة، خاصة تلك التي تكون معنية بالرقابة والمتابعة، ووفقاً لتأكيدات رئيس الهيئة، محمد الشريف، فإن الهيئة ملتزمة أدبياً بالشفافية ولا تخفي شيئاً عن المواطنين.

وبحسب الهيئة فإن معدل البلاغات التي ترد إلى الهيئة يومياً يصل إلى مئة بلاغ تخبر عن تعثر مشاريع أو حالات فساد أو عدم تطبيق شروط وغير ذلك، وهناك جزء آخر من هذه البلاغات تعد طلبات خاصة ولا تدخل في اختصاصات الهيئة، مثل عدم البت في بعض القضايا أو طلبات التوظيف.

