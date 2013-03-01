ضبط 2051 شهادة مزورة لأطباء وصيادلة وممرضين خلال 10 أعوام

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نجحت هيئة التخصصات الصحية خلال 10 سنوات في ضبط 2051 شهادة مزورة لأطباء وصيادلة وممرضين وفنيي تعقيم وغرف عمليات وتخدير ومختبرات وأشعة وبصريات، تم التأكد من ثبوت تزويرها.

ووفق صحيفة "الرياض" السعودية، كانت "الهيئة" قد تمكنت من كشف عدد من أصحاب الشهادات المزورة في القطاع الحكومي 663 منهم 383 في التمريض وأكثر من 150 في التعقيم والتخدير والمختبرات، و2051 في القطاع الخاص منهم 1048 في التمريض و370 في الصيدلة و60 طبيباً عاما وأكثر من 300 في التخدير والتعقيم والمختبرات.

وحسب تقرير أخير للهيئة للعام المالي 1432/1433 فقد قامت إدارة التصنيف والتسجيل المهني بتسجيل وتصنيف أكثر من 119 ممارساً وممارسة صحية في كافة التخصصات الطبية والصحية، وإعادة تسجيل أكثر من 51 ألفا و500 ممارس صحي من الأطباء والصيادلة والتمريض والفئات التطبيقية الأخرى منهم 12 ألفا و44 طبيبا وطبيبة ونحو 5 آلاف صيدلي وصيدلانية وأكثر من 34 ألفا من فئة المهن الطبية التطبيقية.

