400 طالب وطالبة أنجزوا برنامج "اكتشف" العلمي بالسعودية

بدت حائل التي تقع شمال المملكة، الأربعاء الماضي، في أبهى حلتها، فقد كان يوماً متميزاً ومختلفاً، وحضر الأمير سعود بن عبدالمحسن آل سعود أمير المنطقة، حفل ختام فعاليات برنامج "اكتشف" التعليمي، الذي ترعاه أرامكو السعودية بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم. كما حضر الفعالية كل من مدير عام التربية والتعليم في منطقة حائل، ناصر الرشيد، ومدير شؤون أرامكو السعودية بالمنطقة الوسطى، عبدالله العيسى، ومدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بأرامكو السعودية، فؤاد بن فهد الذرمان.

وقام أمير المنطقة بجولة تفقدية مع كبار الضيوف والمسؤولين، في ابتدائية الإمام الصنعاني التي تحتضن البرنامج، وأطلع على الفصول الدراسية التي قضى فيها المعلمون والطلاب أسبوعين كاملين، كما التقى بالقائمين على البرنامج، وتحدث مع الطلاب المشاركين في مساري "العلوم والرياضيات"، واحداً تلو الآخر، واستمع إلى ما حققوه من فوائد فاعله في البرنامج، ولمس مدى استعدادهم لحضور ملتقيات تعليمية أخرى، وأطلع أيضاً على بعض المشاريع التي قام بها طلاب البرنامج.

وألقى الأمير سعود بن عبدالمحسن في حفل الختام كلمة قصيرة، أشاد فيها بالتعاون المثمر ما بين أرامكو السعودية وإدارة التعليم في حائل. وقال: "برنامج اكتشف "العلمي" ليس مجرد برنامج علمي وإنما هو ثقافة وإبداع".

وعقب ذلك ألقى ناصر الرشيد كلمة بهذه المناسبة قال فيها: "قدّم برنامج "اكتشف" العلمي سلسلة علمية إثرائية متكاملة، بلغت 20 ملتقى علمياً، شكّل كل منها تجربة ثرية ممتعه، عمل من خلالها على تدريب مائتين معلم ومعلمه في العلوم والرياضيات، وأنجز فيها 400 طالب وطالبة 120 ساعة إثرائية معتمدة، صممت بعناية لتحقق التوازن بين القدرات المعرفية، والملكات العقلية والوجدانية، لصناعة جيلاً للمستقبل".

وأوضح الرشيد في كلمته، القيمة الحقيقية لبرنامج "اكتشف" العلمي، الذي تم تطوير محتواه في أعرق المراكز العالمية المختصة بالتعليم بأسلوب حديث ومشوق، مؤكداً على أهمية تواجد مثل هذه البرامج مستقبلاً في المملكة، لما لها من أثر كبير في تطوير أدوات المعلمين والمعلمات بصفة عامة، حيث يعتبر المعلم عنصر أساسي في المنظومة التعليمية، إضافة إلى إنعاش مدارك الطلبة والطالبات مبكراً. وأثنى على مبادرة أرامكو السعودية ودعمها اللامحدود لمثل هذه الشراكات التعليمية.

وأكد فؤاد الذرمان "أن نجاح هذه التجربة بشكلٍ يفوق كلّ توقعاتِنا، وهو دافع لنا جميعاً بألا نفكّر أبداً بالتقليل من إمكانيّات هذا الجيل، وأن نستمرّ في تهيئة البيئات التعليمية التي ترتقي بعقولهم وتدفعهم للسير في دروب العلم والمعرفة".

وتخلل الحفل الذي بدى بهياً وفي غاية التنظيم، تقديم عروض لأفلام قصيرة، وثقت من خلالها فكرة البرنامج، الذي ينقسم إلى مسارين، الأول وهو برنامج "أكتشف العلوم" لإلهام الطلبة والطالبات من خلال تجارب علمية شيّقة، ومركّزة في التخصصات العلمية الحديثة، لتشجيعهم على التنافس في المجالات العلمية عالمياً. أما المسار الثاني فهو برنامج "اكتشف الرياضيات"، الذي يركّز على تطوير مهارات التفكير الإبداعي، وحل مسائل الرياضيات بشكل مشوّق. كما تم تقديم أربعة أفلام قصيرة، جاء أحدها بعنوان "أقرب من أي وقت آخر"، ويحكي تجربة 200 معلم ومعلمة شاركوا في البرنامج، كما صاحب الحفل تقديم نماذج لمشاريع الطلاب.