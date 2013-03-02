أمانة مكة تستضيف مؤتمر منظمة العواصم والمدن الإسلامية

تعدّ أمانة مكة المكرمة هذه الأيام عدتها، وتجري استعدادات كبيرة لاستضافة المؤتمر العام لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية الذي ستستضيفه الأمانة في الربع الأخير من شهر شوال القادم، ويتولى أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار شخصيا رئاسة اللجنة الإشرافية العليا لاستضافة المؤتمر، وتضم اللجنة العليا في عضويتها كل من:

- المهندس خالد بن محمد الهيج الوكيل للتعمير والمشاريع

- المهندس عبدالسلام بن سليمان مشاط الوكيل للخدمات

- المهندس عارف بن عبدالله قاضي عضوا ومنسقا للندوة العلمية - د.صلاح بن عبدالله العرابي

- أ امين بن عبدالقادر نائب الحرم

- د سمير بن عبدالرحمن توكل عضوا ومشرفا على الأعمال التنفيذية

- د إبراهيم بن سليمان عبدالله

- أ مهدي بن عبدالرحمن بهادر

- هشام بن عبدالرحمن شلي

- المهندس سعود بن عبدالله الهزاني

كما أصدر أمين العاصمة قراراً بتشكيل لجنة إعلامية خاصة للمؤتمر بإشراف الدكتور سمير توكل مساعد الأمين للعلاقات والاتصال، ويرأسها الأستاذ عثمان أبوبكر مالي مستشار الأمين والمتحدث الإعلامي للأمانة وتضم اللجنة الإعلاميين: أسامة عبدالله زيتوني مدير الإعلام والنشر بالأمانة وعماد السعدي ومازن صلحي القرشي.

كما تم تشكيل سكرتارية خاصة للمؤتمر برئاسة الاستاذ جمال بن عبدالله الهندي وتضم كل من سمير بن أحمد فقيها مساعد مدير عام العلاقات العامة والإعلام وعمر العيسائي وسعيد هوساوي ومحمد القناوي.

وكان قرار الأمين قد صدر بتشكيل لجنة تنفيذية للمؤتمر برئاسة الأستاذ مهدي بن عبدالرحمن بهادر مساعد وكيل أمين مكة المكرمة للخدمات، وتضم خمسة عشر مسؤولا يشكلون اللجان الفرعية المختلفة