تعيين الأمير محمد بن سلمان رئيساً لديوان ولي العهد السعودي

أصدر العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قراراً اليوم، بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيساً لديوان ولي العهد، ومستشاراً خاصاً لولي العهد برتبة وزير.

وقد تخرج الأمير محمد بن سلمان من قسم القانون من جامعة الملك سعود، ويعمل حالياً في هيئة الخبراء برئاسة مجلس الوزراء السعودي، إلى جانب عمله مستشاراً ومشرفاً على المكتب والشؤون الخاصة لوالده ولي العهد السعودي الأمير سلمان.

يشغل مهام ومناصب عدة، فهو نائب الرئيس ورئيس اللجنة التنفيذية لجمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري، ورئيس لجنة تنمية الموارد المالية في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. عيّن مستشاراً خاصاً لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، ومستشاراً خاصاً للأمير سلمان بن عبدالعزيز. كما عمل في العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية غير الربحية خلال السنوات العشر الماضية.

