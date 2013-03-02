سقوط لعبة يؤدي لإصابة 12 تلميذاً كانوا في رحلة مدرسية

تعرض اليوم، الأربعاء صباحاً، عدد من تلاميذ المرحلة الابتدائية في إحدى المدارس السعودية الأهلية لإصابات متفرقة نتيجة سقوط إحدى اللعب الترفيهية التابعة لمجمع تجاري في الرياض.

ونتج عن الحادث إصابة 12 تلميذاً أعمارهم بين 12 و13 سنة بإصابات متفرقة، وباشرت فرق الإسعاف فور وقوع الحادث في نقل المصابين إلى مستشفى الملك خالد الجامعي ومدينة الملك سعود الطبية حيث تواجد أمير الرياض بندر بن خالد ووزير الصحة عبدالله الربيعة.

هذا وزار الدكتور الربيعة الأطفال المنومين في مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الملك خالد الجامعي في الرياض.

واطمأن على حالتهم الصحية واطلع على ما قدم لهم من خدمات ورعاية طبية، وطمأن الوزير ذوي الأطفال ومرافقيهم بأن وضعهم الصحي مطمئن.. وقال بعد الزيارة: "عدد الأطفال المصابين 12 منهم 6 في مدينة الملك سعود، و6 في مستشفى الملك خالد الجامعي، 7 لديهم كدمات ورضوض ويخضعون للملاحظة، بينما 3 أدخلوا في التنويم حيث شخصت حالة اثنين منهم بكسور في الظهر، بينما الثالث كسر في الفخذ كما تم خروج طفلين بعد أن تم اﻻطمئنان على حالتهما وتلقيا العلاجات اللازمة".

وقد خرج اثنان من المصابين من المستشفى بعد علاجهما، في حين بقي الآخرون تحت الرقابة.

واستنكر أهالي الطلاب عدم حضور مدير المجمع التجاري حيث وقعت الحادثة، ومدير مدرسة الطلاب إلى المستشفيين حيث يعالج الأطفال.