وفاة رجل أمن بعد سقوطه من طائرة عمودية بالرياض

توفي صباح اليوم السبت أحد منسوبي طيران الأمن بوزارة الداخلية السعودية، وقع على الأرض من طائرة عمودية في مركز أسواق غرناطة بالرياض أثناء المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني.

وشرح المتحدث الإعلامي لقيادة طيران الأمن الرائد بندر الثقيل أن الحادث حصل الساعة 10 صباح اليوم أثناء قيام إحدى الطائرات التابعة للقيادة العامة لطيران الأمن بأداء مهامها. وكشف أن المتوفي هو الجندي أول عبدالعزيز القحطاني، حسب ما جاء في صحيفة "الرياض".

وأضاف المتحدث أنه تم نقل القحطاني على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة إلا أنه توفي هناك، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحادث.

يذكر أن أفراد الدفاع المدني لم يعلموا بالحادث إلا بعد فترة، حيث لم تتم ملاحظة سقوط الجندي من الطائرة.

وكان الدفاع المدني قد أجرى تجارب إخلاء خلال الفترة الماضية في معظم الأسواق المركزية الكبرى في الرياض، وتزامن موعد اليوم العالمي للدفاع المدني مع الجدول المتبع للإخلاء في مركز غرناطة بالرياض.