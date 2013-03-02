20 مرشحة ينتظرن نتائج جائزة "القيادية الشابة"

تنتظر 20 مرشحة لجائزة الأمير محمد بن فهد لإعداد القيادات الشابة، التابع لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، النتائج النهائية للمراكز الثلاثة الأولى التي ستعلن خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التصفيات الأخيرة.

وشرح أمين عام الصندوق، حسن الجاسر، أن أعضاء لجنة التحكيم انتهوا من إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحات والتي استمرت لمدة يومين. يذكر أن مدة كل مقابلة لا تتجاوز 5 دقائق، تشرح خلالها المتسابقة تجربتها ومشروعها ودوره الاجتماعي وكيفية تأثيره على محيطها.

وكشف عن وجود طالبات مبتعثات شاركن في المسابقة من خلال مشاريعهن التي يقمن بها خلال مرحلة دراستهن، إضافة إلى مشاركات حملت أفكاراً متميزة ذات تأثير إيجابي من مختلف مناطق المملكة.

مشاريع تنموية هادفة

وأوضح الجاسر أنه تم إطلاق الجائزة لاستقطاب الفتيات اللواتي لديهن مهارات قيادية على المستويين الفردي أو المؤسسي. وأكد أن المرشحات أثبتن جدارتهن في العمل التطوعي والدور القيادي، مضيفاً أن الجائزة تهدف لدعم الشابات السعوديات في ممارسة الدور القيادي وإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

وشدد الجاسر على أن اختيار الفائزات سيتم بناء على معايير تقوم على الرؤية والثقة والمبادرة والعزيمة وبناء الفريق.

ومن جهته، أكد نائب الأمين العام للصندوق، هناء الزهير، أنه خلال فترة خضوع المشاركات للمقابلات وصولاً إلى مرحلة التصفيات، تبين دور المشاركات في تنمية المجتمع.

وكشف أن بعض المشاركات في الجائزة تقدمن بمشاريع هادفة من حيث السعي إلى تطوير بعض المجالات، وتقديم مسودة مشاريع للوزارات السعودية، في حين عملت أخريات على مجال متنوعة بحسب عملهن أو تحصيلهن العلمي.