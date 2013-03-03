إغلاق البازارات السياحية بالأقصر في وجه السائحين

أغلق مستأجرو البازارات السياحية بالأقصر، صباح الأحد، الطرق المؤدية إلى منطقة وادي الملوك الأثرية غرب المحافظة أمام السياح الأجانب، وذلك في أولى خطوات احتجاجاتهم لعدم استجابة المسؤولين لمطالبهم.

وتلقّى اللواء عبدالرحيم حسان، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، إخطاراً بالواقعة من العميد حسني حسين، مفتش مباحث السياحة بمنطقة جنوب الصعيد، وبحسب ما ذكرت "اليوم السابع"، وجّهت على الفور شرطة سياحة غرب الأقصر، بقيادة العقيد أحمد عودة، السياح لمناطق وادي الملكات وهابو وتمثالي ممنون لحين إقناع المتظاهرين بفتح الطريق المؤدي لوادي الملوك.



كان اتحاد أصحاب ومستأجري البازارات بالأقصر قد أعلن إغلاق المناطق الأثرية غرب الأقصر بداية من اليوم ولمدة 3 أيام متصلة، يبدأ بعدها تصعيد أعمال الاحتجاج بداية من الأربعاء المقبل، في حال استمرار عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال أحد مستأجري البازارات بالأقصر إنه بعد عامين من انهيار حركة التدفقات السياحية، وعدم استجابة المسؤولين لمطالبهم المتكررة، قرر أصحاب البازارات البدء في تنفيذ تهديداتهم بإغلاق المناطق الأثرية في وجه السياح من جميع أنحاء العالم، بعد إخطار كافة الجهات المسؤولة، وهي المحافظة وشرطة السياحة والآثار ونقابة المرشدين والأمن الوطني وغرفة شركات السياحة.

وأضاف أن مطالبهم تتمثل في إعفاء البازارات من الإيجارات بالكامل عن عام 2012، أو تخفيضها إلى 30% فقط من قيمتها الحالية، بسبب انهيار حركة السياحة، وتعديل بنود العقود المجحفة خاصة للبازارات التابعة للآثار، أو حسابها بناء على نسبة الإشغال الحقيقية بعيداً عن تصريحات المسؤولين الوردية.

وقال مستأجر إن أصحاب البازارات والعاملين بها هم الأكثر تضرراً من الأوضاع السائدة في البلاد، ويعانون الأمرّين منذ عامين دون استجابة من أحد، رغم إعفاء الفلاحين المتعثرين من ديونهم.

وكشف أن إدارة الفتوى والتشريع أصدرت قراراً بتخفيض الإيجارات بنسبة 50% على جميع المناطق التي تتبع بازاراتها المحافظة، لكن المسؤولين يتهربون من تطبيق القرار، ويدّعون أنه على منطقة دون غيرها، رغم وصول الفتوى إلى مكتب المحافظ منذ شهر ديسمبر الماضي، على حد قوله.

