جازان.. وفاة حنان بعد نقل دم ملوث لها بـ"الخطأ"

توفيت الفتاة حنان داخل قسم العناية المركزة في مستشفى الملك فهد المركزي في جازان بعد أن نُقل إليها بالخطأ دم ملوث بجرثومة، ما أعاد الى الأذهان مأساة الطفلة ريهام الحكمي التي أصيب بالإيدز بعد نقل ملوث بفيروس الايدز إليها.

وأدخلت حنان الدوشي المصابة بمرض الأنيميا المنجلية الى مستشفى الملك فهد المركزي لمعالجتها من أعراض المرض قبل أيام معدودات من وفاتها نتيجة خطأ طبي، وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.



وقال شقيقها إدريس إن الحالة الصحية لشقيقته حنان تدهورت بشكل سريع خلال 14 يوماً بعد نقل الدم الملوث بالجرثومة اليها.



وكانت حينما أدخلت الى طوارئ مستشفى الملك فهد تعاني من آلام في البطن جراء الأنيميا المنجلية، وكانت نسبة دمها ناقصة عن المعدل الطبيعي، حيث اعتادت أن ينقل إليها كل شهر دم جديد في المستشفى نفسه.



وبعد يومين من آخر نقل دم إليها شعرت بألم شديد في كافة أنحاء جسدها وبدأت حرارتها ترتفع مع نقص في نسبة الأوكسجين، وأدخلت الى قسم العناية المركزة بعد أن تم اكتشاف جرثومة في الدم الذي نقل لها، وظلت حالتها تتدهور يوما بعد يوم الى أن فارقت الحياة، ودون سبب وفاتها في شهادة الوفاة (جرثومة في الدم).



وأبدى الدوشي أسفه على ما اعتبره تردياً للخدمات الطبية في المنطقة الجنوبية، قائلاً إنه طالب بنقل شقيقته حنان الى مستشفى متخصص لإنقاذ حياتها لكن لم يستجب أحد لطلبه.