معرض الرياض للكتاب.. تسوق عبر الإنترنت وقناة تلفزيونية خاصة

تطلق إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تبدأ فعالياته يوم الثلاثاء المقبل لأول مرة بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي، خدمة شراء الكتب عبر الإنترنت وتوصيلها إلى المنازل.



وأكد المشرف العام على المكتبات العامة بوزارة الثقافة والإعلام ومساعد مدير المعرض للشؤون الفنية، عبدالله الكناني، أن إدارة المعرض ستتيح للذين لم تسمح ظروفهم بزيارة المعرض الفرصة لاقتناء الكتب إلكترونياً، واستلامها عبر عناوينهم البريدية.. بالتعاون مع موقع أي مول.



وينطلق المعرض تحت رعاية العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ويستمر حتى 15 من الشهر الحالي في مقر أرض المعارض بالرياض.



وسيحتوي معرض هذا العام على أكثر من مليون عنوان كتاب ورقي وإلكتروني.



عدد الجهات المشاركة 957



ويتوقع أن يشهد المعرض هذا العام إقبالا كبيرا، خاصة أن عدد الجهات التي ستشارك فيه بلغت 957 دار نشر وتوكيلا وهيئات ومؤسسات حكومية وأهلية وخيرية من 31 دولة عربية وإسلامية وأجنبية انطبقت عليهم المعايير والشروط اللازمة من أصل 1428 دار نشر كانت قد تقدمت بالتسجيل عبر موقع المعرض الإلكتروني.



وكما كان المعرض في العامين الماضيين سيكون مفتوحا للنساء والرجال دون تحديد مواعيد منفصلة، وسيفتح أبوابه من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساء كل يوم بدءا من الأربعاء.



وسيعقد وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية المشرف العام على المعرض الدكتور ناصر بن صالح الحجيلان اليوم الأحد مؤتمراً صحافياً يتحدث فيه عن آخر استعدادات الوزارة للافتتاح وجائزة الوزارة للكتاب.



تسمية الممرات بأسماء روّاد الإعلام السعودي المتوفين



وكان الحجيلان أكد في وقت سابق أن اللجنة الثقافية للمعرض أقرت تسمية ممرات معرض الرياض الدولي للكتاب البالغ عددها 32 ممراً بأسماء روّاد الإعلام السعودي المتوفين مع تسمية الممر الرئيسي للمعرض باسم الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز (رحمه الله)، وفاء من وزارة الثقافة والإعلام لهؤلاء الإعلاميين نظير ما قدموه من خدمات مشرفة للإعلام السعودي خلال مسيرتهم الإعلامية.



ولأول مرة سيتم تدشين قناة تلفزيونية خاصة بالمعرض تبدأ نشاطها لأول مرة هذا العام وستقوم ببث النشاطات الثقافية المصاحبة أو زيارات كبار المسؤولين على الهواء مباشرة، كما ستعرض أفلاماً وثائقية عن المثقفين السعوديين الأوائل والرواد وأخبار المعرض المتنوعة.



كما سيتم في المعرض تدشين كتاب (العلم والتعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين) الذي ألفه مجموعة من أساتذة كلية التربية في جامعة أم القرى.



شعار المعرض "الحوار ... ثقافة وسلوك"



ومن جانب آخر أنهت اللجنة الثقافية للمعرض تصميمها للبرنامج الثقافي المصاحب للمعرض تحت شعار المعرض الثقافية "الحوار... ثقافة وسلوك"، ويستمر عشرة أيام بمشاركة دولة المغرب ضيف شرف المعرض.



وأكد رئيس اللجنة الثقافية للمعرض الدكتور مرزوق بن تنباك أن اللجنة الثقافية التي أعدت البرنامج راعت في اختيار هذه الفعاليات معايير عديدة تختلف عن الأعوام السابقة وبما يتواءم مع متطلبات الثقافة الآنية التي تفرضها متغيرات الحياة بجميع أشكالها والتي وجدت أن المنطلق الرئيس فيها هو الحوار.. وأضاف: "تم رسم عناوينه والشخصيات التي تتحدث وتحاور بحيث تعطي بعداً أعمق من خلال طرحها".



وكشف بن تنباك أن الفعاليات التي تستمر تسعة أيام ستبدأ من اليوم الثاني لحفل الافتتاح وتنتهي في اليوم قبل الأخير لاختتام المعرض.. ومن ضمنها فعاليات ضيف الشرف دولة المغرب، إضافة لما هو في الرياض وجدة بمشاركة نخبة من كبار مثقفي المغرب الذين لهم حضور مؤثر في المشهد الثقافي العربي والدولي.



تكريم الرائدات من النساء السعوديات



كما سيضم المعرض عدداً من الفعاليات الثقافية، إضافة إلى أمسية شعرية يشارك فيها أطياف متنوعة من الشعراء السعوديين والخليجيين والشباب.



بالإضافة لتكريم الرائدات من النساء السعوديات في ثمانية مجالات قدموا خلالها خدمات جليلة للمجتمع السعودي، وهن: الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز في مجال قضايا المرأة، ونورة آل الشيخ في مجال العمل الخيري، ونوال مصلي في مجال الفن التشكيلي، ومها فتيحي في مجال خدمة المجتمع، وموضي النعيم في مجال التربية، وخيرية السقاف في مجال الأدب، وهند باغفار في مجال التراث، وابتسام حلواني في مجال الإدارة.

